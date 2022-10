Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, lundi.

Les températures seront en légère hausse, les maximales varieront entre 25 et 30°C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 30 et 35 °C dans le reste des régions.

La vitesse du vent régressera à moins de 40 km/h et la mer sera agitée dans le nord et peu agitée sur les côtes Est.

