Météo: Températures en légère hausse et mer agitée

Le temps est partiellement nuageux, dimanche, 6 juin 2021, sur la plupart des régions et parfois très nuageux avec des cellules orageuses accompagnées d’averses.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales situées entre 28 et 33 degrés sur les régions côtières-est et les hauteurs et entre 35 et 40 degrès au sud. Ces températures pourraient atteindre 43 degrés à l’extrême sud avec des vents de sirocco.

Le vent souffle du secteur-est relativement fort, entre 20 et 40 km/h près des côtes et au sud avec des vents de sable locaux. Sur le reste des régions, le vent est faible à modéré d’une vitesse de 10 à 20km/h. Mer agitée.