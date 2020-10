Selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM), pour ce vendredi 23 octobre 2020, le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Vent du secteur nord sur le nord et du secteur Est sur le centre et le sud, relativement fort de 30 à 50 Km/h près des côtes EST et de faible à modéré de 15 à 30 Km/h ailleurs.

Mer houleuse sur le nord et peu agitée ailleurs. Températures stables, entre 25 et 31 degrés et 35 sur l’extrême sud.