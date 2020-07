Météo: Températures stables

Les températures demeurent stables aujourd’hui avec une légère baisse d’un degré et les maximales oscilleront entre 32 et 37 sur les zones côtières et les hauteurs et entre 37 et 42 dans le reste des régions avec coups de sirocco.

La vitesse du vent atteindra 40km/heure près des côtes Nord et dans le Sud. La Mer peu agitée à agitée dans le Nord et agitée dans le Golf de Gabès et peu agitée dans le golf de Hammamet.

Temps Clair et peu nuageux.