Météo: Températures stationnaires et pluies éparses dur les hauteurs

Les températures sont stationnaires, lundi avec des maximales situées entre 23 et 28 degrés sur les régions côtières et entre 32 et 37 degrés sur le reste de régions. Elles pourront atteindre les 41 degrés sur l’extrême sud.Des cellules orageuses seront formées, l’après midi, sur les hauteurs, et seront accompagnées de pluies éparse. Ciel dégagé et parfois nuageux pour le reste des régions.Vent modéré, d’une vitesse qui ne dépasse pas 40 km/h près des cotes. Mer agitée à peu agitée.

