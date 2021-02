Météo: Températures stationnaires

Les températures seront stationnaires, lundi, les maximales varieront entre 17 et 23 degrés sur les différentes régions du pays, et se situeront à 14 degrés sur les hauteurs.

Le temps sera dégagé, avec l’apparition de quelques nuages de temps en temps. Des pluies sont attendues, le matin, sur certaines régions du nord, dont Bizerte, Tabarka et Nefza.

Le est vent relativement fort près des côtes nord et du sud, avec des phénomènes de sable. La mer est très agitée au niveau des côtes nord et du Golfe de Gabes.

