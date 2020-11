Météo: Temprétaures stables et temps ensoleillé

Le temps est caractérisé par un brouillard local dense, notamment sur les éones basses et les zones adjacentes aux barrages, aux forêts et à proximité des côtes qui a réduit la visibilité. La prudence était de mise ce matin sur les routes.

Après la disparition du brouillard, le temps devrait être ensoleillé, avec quelques nuages ??passagers qui s’intensifient progressivement dans l’après-midi sur les côtes de l »Est avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies séparées. Les températures seront généralement stables et se situeront aux niveaux de 16 à 20 degrés et atteindront 14 degrés sur les altitudes

Vent fort près des côtes nord et dans le golfe d’Hammamet, où la mer est turbulente … peu de turbulence sur le reste des côtes.

