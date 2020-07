Météo : Temps brumeux le matin sur le centre ouest et températures élevées

Temps brumeux, le matin, sur les zones basses du centre ouest. La visibilité est relativement réduite et les usagers des autoroutes sont appelés à la vigilance. Ces brumes matinales s’estomperont durant les prochaines heures.

Températures relativement élevées, les maximales seront comprises entre 31 et 36 C° dans les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 41 C° dans le reste des régions avec vents de sirocco.

Vent modéré et atteindra une vitesse de 40 km/h l’après-midi sur le nord. Mer agitée sur les côtes nord et peu agitée à l’Est du pays. Baignade possible avec vigilance sur les côtes de Tabarka, Zouaraa, Bizerte, Tunis et Nabeul nord.

Ciel peu nuageux à nuageux l’après-midi sur les hauteurs ouest.