Temps estival et peu nuageux dans la plupart des régions.

Vents modérés. Leur vitesse ne dépasse pas les 30 km/h.

Mer peu agitée.

Températures stables, les maximales oscilleront entre 27°c et 32°c dans le nord,les régions côtières et les hauteurs et entre 32°c et 37°c dans le reste des régions.