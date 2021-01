Météo: Temps froid et températures en légère hausse

Le temps est froid mardi matin avec l’apparition de verglas aux premières heures de la journée, puis partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent du sud ouest est relativement fort d’une vitesse atteignant entre 30 à 50 km/h prés des côtes et faible à modéré d’une vitesse de 15 à 30 km/h dans le reste des régions.

La mer sera agitée à houleuse dans le golfe de Gabès et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse et les maximales varieront entre 12 et 17 degrés et se situeront à 10 degrés sur hauteurs Ouest .

- Publicité-