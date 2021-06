Météo : Temps partiellement nuageux et chaud sur la plupart des régions

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs Ouest du pays.

Le temps reste chaud sur la plupart des régions, les températures maximales évolueront entre 36 et 46 degrés avec des coups de sirocco et atteindront 48 degrés dans le Sud-ouest, avec la possibilité d’enregistrer de nouveaux records à Tozeur et Kebili.

Les températures seront relativement plus basses sur les côtes Nord et le littoral et varieront entre 30 et 35 degrés.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km près des côtes Est.

