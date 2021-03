Météo : temps partiellement nuageux et températures stables

Le temps sera marqué, aujourd’hui, par des pluies faibles et locales prévues sur le Cap Bon, le Sahel, le Nord du Sfax et sera partiellement nuageux sur le reste des régions.

- Publicité-

Les premières heures de la journée se caractérisent par un léger brouillard local sur les zones basses. La température est stable et les maximales se situeront entre 18 et 23 degrés et atteindront 25 degrés à El Borma et Borj el Khadhra.

Les vents souffleront fort à 60km/h, nécessitant ainsi une vigilance près des côtes Nord. La mer sera très agitée dans le Nord à très agitée dans les autres domaines maritimes.