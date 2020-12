Météo : Temps pluvieux et températures en légère hausse

-Pluies éparses sur le nord et localement les côtes est durant les premières heures de la journée, suivies d’une accalmie puis d’une deuxième série de perturbations météorologiques. Des pluies éparses et orageuses sont attendues en fin de journée sur les régions ouest et intéresseront l’Est du pays durant la nuit.

Le vent fort se poursuit prés des côtes et la mer est très agitée. La vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Légère hausse des températures et les maximales varieront entre 12 et 16 °C dans le nord et les hauteurs et entre 15 et 19 °C dans le reste des régions.

- Publicité-