Météo : Temps pluvieux

Nuages parfois denses avec cellules orageuses accompagnées de pluies sur le nord, le centre et localement le sud et possibilité de chute de grêle par endroits.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, relativement fort à fort de 40 à 60 km/h prés des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré de 20 à 30 km/h sur le reste des régions.

Mer agitée dans le golfe de Gabès et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 07 et 12 °C dans le nord et les hauteurs et entre 14 et 20° C dans le reste des régions et atteindront 26 °C dans l’extrême sud.