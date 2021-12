Météo: Vent fort prés des côtes et temps généralement nuageux

Le vent soufflera fort, mardi 28 décembre 2021, près des côtes et les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera très agitée à houleuse avec possibilité de pluies faibles et locales à l’extrême nord du pays. Le temps sera généralement nuageux.

Les températures seront stationnaires. Les maximales oscilleront entre 16 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 degrés dans le reste des régions.