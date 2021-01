Météo: Vents atteignant 60 Km/h

L’intensité des vents reste l’élément météorologique le plus marquant de cette journée, avec une vitesse atteignant 60 km /h près des côtes.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La Mer sera très agitée dans le nord et agitée à très agitée dans le reste des zones marines

Des périodes ensoleillées entrecoupées de quelques nuages, qui seront plus intenses sur le Nord avec des pluies éparses, l’après-midi.

Les températures maximales varieront entre 12 et 16 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 15 et 19 dans le reste des régions.

