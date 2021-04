La situation météorologique sera marquée, jeudi soir et vendredi, par des vents de sable forts dans les régions du sud, a alerté jeudi l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi.

La vitesse de ces vents oscillera entre 60 et 80 km/ h et atteindra localement, les 100 km/h, provoquant des phénomènes de sable et de poussière. Cela entraînera une baisse de la visibilité horizontale à moins de 400 mètres.