Cette nouvelle semaine sera marquée par une baisse relative des températures et les maximales seront comprises entre 18 et 24 degrés au nord et dans les zones côtières et entre 24 et 29 degrés ailleurs.

Vent modéré généralement qui soufflera avec une vitesse qui ne dépasse pas 30 Km/h et la mer sera houleuse.

Des pluies éparses sont attendues dans les régions côtières nord et elles seront temprairement orageuses l’après-midi.