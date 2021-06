Météo:Temps estival et les températures dépassent la moyenne normale

Les températures dépassent, mercredi, 16 juin 2021, la moyenne normale pour cette période.Les maximales évoluant entre 35 et 40 degrés avec coups de sirocco et se situeront entre 28 et 33 degrés pres des côtes Est, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

- Publicité-

Temps estival et partiellement nuageux dans la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses accompagnées des pluies éparses sur les hauteurs ouest du pays.

Vent généralement modéré avec une vitesse de 40 Km/h prés des côtes et mer peu agitée à agitée.