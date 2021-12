Météo:Vent très fort prés des côtes et sur les hauteurs

Un vent fort soufflera, mercredi 29 décembre 2021, près des côtes et sur les hauteurs avec une vitesse dépassant 80 km/h sous forme de rafales, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche et la mer sera houleuse à très houleuse dans le nord, agitée à très agitée dans le reste des secteurs maritimes.

Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus intenses dans le nord .

Les températures seront stationnaires. Les maximales oscilleront entre 15 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 19 et 24 degrés dans le reste des régions.