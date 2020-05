Metlaoui-coronavirus: 119 personnes testées négatives au quartier El-Kayna

Les analyses effectuées au cours des dernières 24 heures sur 119 personnes qui habitent au quartier El-Kayna dans la ville de Metaloui sont avérées négatives.

Il s’agit du premier lot de résultats des analyses effectuées sur 185 cas suspectés d’avoir contracté le virus dans ce quartier, a précisé, dimanche, le directeur régional de la santé à Gafsa Salem Nasri.

Ces analyses font partie d’une campagne de dépistage du coronavirus, lancée depuis deux jours, dans le quartier d’El-Kayna à Métlaoui (Gafsa), et ce après la décision samedi des autorités régionales d’isoler une partie du quartier pour prévenir la propagation de la maladie.

« Malgré les indicateurs positifs enregistrés samedi et dimanche, l’isolement partiel de ce quartier se poursuivra pendant 14 jours », a souligné Nasri à l’Agence TAP.

L’objectif est de dépister l’entourage des personnes atteintes par la Covid-19 vu que six cas infectés ont été détectés au cours des deux dernières semaines, selon la même source.