MG fait la révolution des prix. Achetez en 2021 avec les prix de 2011

A l’occasion du 10ème anniversaire de la révolution, mg (Magasin Général) fait revivre aux Tunisiens les prix de 2011 en proposant 10 produits, au prix de 10 ans en arrière, pendant 10 jours à partir du 14 janvier 2021.

Plus qu’une chaine de supermarchés, Mg devient le partenaire social majeur et engagé soutenant et facilitant le quotidien des Tunisiens en leur proposant les prix les plus bas toute l’année.

En effet, la marque tunisienne âgée de plus d’un siècle, montre encore son appui aux ménages tunisiens et maintient sa promesse de défendre leur pouvoir d’achat en baissant ses prix sur les produits de tous les jours.

Déjà en 2020 avec la dégradation du pouvoir d’achat due à la crise, mg avait sélectionné 1200 produits de grande consommation aux meilleurs prix, parmi les besoins les plus essentiels de la famille tunisienne et s’est engagée à rembourser 3X la différence si un client les trouvait moins chers ailleurs.

Cette année 2021 s’annonçant aussi très difficile, mg renforce son positionnement citoyen en maintenant sa promesse d’offrir les prix les plus bas sur les 1200 produits du quotidien et en rajoutant à la liste un assortiment de produits frais les plus présents dans nos marmites (tomates, piment, oignons, pomme de terre, etc). « Nous l’avons fait en 2020, nous continuerons à le faire en 2021, en 2022, en 2023 et nous seront là aux côtés des tunisiens pour toutes les occasions. » déclare Mr Hedi Baccour, le directeur général du groupe Magasin Général.

Et aujourd’hui, à l’occasion du 10ème anniversaire, mg double son soutien à ses clients en leur offrant 10 produits parmi la liste des 1200, au prix qu’ils valaient 10 ans en arrière. « C’est un clin d’œil que nous faisons au tunisiens, pour leur dire que nous avons confiance en notre pays, en notre économie, que nous croyons à la relance et aux jours meilleurs… » déclare Mr Hedi Baccour.

A travers ses 83 Magasins répartis dans 23 gouvernorats en Tunisie, Mg est toujours proche de vous et vous permet de profiter de cette offre partout où que vous soyez sur le territoire tunisien.

Cette action ne traduit pas seulement l’engagement de l’enseigne, mais donne aussi un élan d’espoir qui nous montre que des jours meilleurs sont à venir.