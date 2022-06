MI: Le sécuritaire suspecté dans l’affaire « Instalingo » fait l’objet d’un mandat de dépôt

La porte-parole du ministère de l’Intérieur Fadhila Khelifi a affirmé, vendredi, au cours d’un point de presse que personne n’est au dessus de la loi. Elle a affirmé que le sécuritaire placé en détention dans le cadre de l’affaire « Instalingo » fait l’objet d’un mandat de dépôt et subit le même traitement que le reste des suspects.

De nouveaux rebondissements ont permis de relancer l’affaire « Instalingo », a-t-elle expliqué, précisant que le ministère public près le Tribunal de première instance Sousse 2 avait ordonné la direction sectorielle de recherche dans les affaires criminelles relevant de la police judiciaire de poursuivre les recherches.

Après les investigations et les auditions, il a été décidé de placer 9 personnes en détention et l’ouverture d’une enquête pour « attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien ».

Le juge d’instruction a émis des mandats de dépôt contre six personnes placées en détention et décidé de maintenir les trois autre en liberté en attendant la fin des investigations, a poursuivi la responsable qui a indiqué que des avis de recherche ont été émis contre douze autres.

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Sousse 2 avait ordonné, le 20 juin en cours, l’ouverture d’une enquête contre 28 personnes dans l’affaire « Instalingo », une société basée à la Kalaa Kebira (Sousse) spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique.

Parmi les suspects, figurent l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Laroui et Adel Daadaa, membre du mouvement Ennahdha.