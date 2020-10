Migrants : Les accords UE-Tunisie-Maroc violent les droits de l’homme, selon Oxfam

L’externalisation du contrôle des frontières européennes déléguées à l’Afrique du Nord, sans empêcher les morts en mer, est constitutive de violation des droits de l’homme, et pas seulement en Libye », a déclaré Oxfam dans un rapport récemment publié.

Les premiers à payer un prix très élevé sont les populations les plus vulnérables de Tunisie et du Maroc, ainsi que des milliers de personnes fuyant des pays comme la Syrie, l’Erythrée, le Soudan, la Côte d’Ivoire et la Libye, qui tentent de rejoindre l’Europe », a déclaré l’organisation dans le rapport « Un véritable intérêt commun » publié lundi.

Le document se concentre sur les conséquences du phénomène migratoire dans deux pays, comme la Tunisie et le Maroc, où les refoulements arbitraires et la discrimination systématique à l’encontre des migrants se produisent quotidiennement, a déclaré l’organisation.