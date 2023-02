Migrants subsahariens: Saied plus totalement droit dans ses bottes!

Les déclarations du président de la République, Kais Saied, relative aux migrants subsahariens continuent de faire des vagues, amenant leur locuteur, dans une première étape, à, pour ainsi dire , mettre de l’eau dans son vin, puis, à charger son nouveau ministre des Affaires étrangères, de répandre sa parole auprès des chancelleries africaines et autres et surtout les médias internationaux.

Par-delà les quelques attaques physiques et verbales signalées çà et là, à l’instar de celles dont s’est fait l’écho l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT), l’indignation est patente parmi les ONG et les groupes de défense des droits de l’homme. Mais selon Vincent Geisser, spécialiste de la Tunisie au Centre national de la recherche française (CNRS), ce discours ne sort pas de nulle part. « Le discours de Kais Saied est basé sur la dénonciation de l’intrusion étrangère dans la société tunisienne. Il accuse l’opposition d’être aux mains de groupes étrangers et les ONG de servir des intérêts étrangers », a-t-il déclaré à InfoMigrants.

Un discours identitaire

« Saied nourrit également un discours identitaire basé sur une notion de pure identité tunisienne en tant que pays arabo-musulman, avec l’idée d’un retour aux vraies valeurs », a ajouté Geisser.

Le président a affirmé le 21 février que l’immigration irrégulière en Tunisie s’apparentait à une « entreprise criminelle […] visant à modifier la composition démographique de la Tunisie », pour transformer le pays en un pays « uniquement africain » et effacer son caractère « arabo-musulman ». Cette idée s’inspire du « Grand Remplacement », une théorie du complot raciste inventée par Renaud Camus et régulièrement employée par l’extrême droite française.

Avec cette déclaration, la Tunisie est passée, en quelques heures, « du racisme sur les réseaux sociaux au racisme d’Etat », a déclaré à InfoMigrants Romdhane Ben Amor du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Couvrir la crise

Selon Ben Amor, Kais Saied cherche à créer « un nouvel ennemi pour les Tunisiens », afin de pouvoir s’exonérer de la responsabilité de la crise économique que traverse le pays.

« Depuis 2021, et même avant, la Tunisie est plongée dans une profonde crise sociale et économique, avec des pénuries de produits de première nécessité comme le lait ou le café. Dénoncer les étrangers sert aussi à camoufler cela », a convenu Geisser. « Dans ce contexte, le maillon faible, ce sont les migrants subsahariens », qui sont souvent accusés de prendre les emplois des Tunisiens.

Pourtant, la crise économique en Tunisie a frappé avec la même force les jeunes Tunisiens et les Subsahariens. Les départs de migrants irréguliers vers l’Italie sont au plus haut depuis un an et la Tunisie ne parvient pas à prouver à l’Europe qu’elle peut les contenir. L’hostilité de Saied envers les immigrants irréguliers pourrait être un moyen pour lui de montrer un visage plus fort à l’étranger.

Une position « hypocrite »

Parmi les personnes visées par le président figurent des étudiants africains. À la suite de ses déclarations racistes, le groupe d’étudiants AESAT leur a vivement conseillé de ne pas sortir dans la rue de peur d’être attaqués.

Selon l’organisation, la position des autorités sur les sans-papiers dans le pays est hypocrite. « Oui, il y a des étudiants migrants en situation irrégulière en Tunisie, mais il est vraiment difficile d’obtenir un permis ici », a déclaré un membre de l’organisation.

« Pour obtenir un permis d’étudiant, il faut trois documents : une preuve d’inscription à l’université, une preuve de paiement des frais de scolarité et un bail. Mais les propriétaires refusent souvent de signer un contrat de bail parce qu’ils ne veulent pas payer de taxes sur le loyer », a déclaré à InfoMigrants une source qui a souhaité rester anonyme. « Même lorsque nous nous rendons au poste de police avec tous les documents nécessaires à l’obtention d’un permis, nous subissons un racisme inacceptable. »

Une « main-d’œuvre bon marché

Vincent Geisser affirme également qu’il est dans l’intérêt de nombreux employeurs de maintenir les migrants en situation irrégulière « afin de les exploiter. »

« En Tunisie, le secteur du travail informel représente 30% de l’emploi tunisien, dit-il. « C’est encore plus pour les populations subsahariennes. Et les gens s’entendent pour faire perdurer ce système […] qui leur permet de garder une main-d’œuvre moins chère. »

À court terme, cependant, l’économie informelle tunisienne pourrait souffrir de la vague d’hostilité qui vise les Africains subsahariens. Beaucoup ont déjà choisi de quitter le pays.

L’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie a lancé un recensement de ses ressortissants désireux de rentrer chez eux. L’ambassade du Mali propose également à ses ressortissants de rejoindre un programme de « retour volontaire ». L’ambassade du Cameroun a indiqué dans un communiqué de presse que ses ressortissants pouvaient prendre contact avec elle pour toute information ou besoin procédural lié au retour volontaire.