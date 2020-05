Migration : Des dizaines de Tunisiens débarquent sur les plages de Sicile

Les passeurs ont réussi à débarquer environ 70 migrants, probablement tous Tunisiens, de deux bateaux près d’une plage en Sicile, dimanche, avant de repartir, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA, citant la police.

Il a été initialement rapporté que quelque 400 migrants avaient débarqué sur la plage et l’incident a déclenché une recherche de leurs bateaux par hélicoptère.

Les bateaux ont déposé les migrants à quelques mètres du rivage, près de la ville historique d’Agrigente, dans le sud de la Sicile. Les gardes-côtes, soutenus par un hélicoptère, se sont lancés à leur recherche, a déclaré l’ANSA.

Les migrants ont quitté la plage en petits groupes, et sont partis à l’autre bout de l’île, selon les rapports de la presse locale. Certains ont interpellé les automobilistes pour demander de l’eau, a indiqué le quotidien Agrigento Notizie.

Le maire local a déclaré aux journalistes que les migrants étaient probablement tous des Tunisiens après avoir parlé à certains d’entre eux.

Les autorités italiennes ont indiqué que 52 personnes, principalement originaires d’Afrique subsaharienne, sont arrivées dimanche à bord d’un bateau de 10 mètres de long maximum sur la petite île de Linosa, près de Lampedusa, l’île la plus méridionale d’Italie.

Samedi, une vingtaine de personnes sont arrivées à bord d’un canot pneumatique, parmi les baigneurs, sur une plage de Marsala, une ville de l’est de la Sicile.

En outre, six Tunisiens ont réussi à accoster avec un minuscule bateau à Lampedusa samedi, tandis que 40 de leurs compatriotes ont ensuite été interceptés près des côtes de l’île et escortés jusqu’au port par les garde-côtes.

Un bateau transportant sept personnes a également accosté en Sardaigne le vendredi soir.

Selon les chiffres du ministère de l’intérieur, à la date de vendredi, 4 445 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l’année.