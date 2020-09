Migration irrégulière : le FTDES appelle l’ARP à auditionner le gouvernement

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé aujourd’hui, mardi, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à auditionner le gouvernement tunisien sur les pistes de coopération avec l’Union européenne et l’Italie sur les questions de migration, l’appelant à examiner et adopter la stratégie nationale de migration. Le forum a fait porter à la présidence de la République la responsabilité politique, morale et constitutionnelle dans le cas où la même politique étrangère qui se caractérise par la vision unilatérale européenne et italienne dans le traitement des questions d’immigration irrégulière se poursuivrait. Il a affirmé son attachement à une coopération bilatérale équitable qui respecte les droits et consacre l’échange des libertés, appelant à garantir la transparence au cours des négociations et à informer l’opinion publique nationale de ses détails. Il a réitéré son rejet de l’expulsion forcée des immigrés et des approches sécuritaires adoptées pour faire face au phénomène, soulignant les fréquentes informations dans la presse italienne sur un nouvel accord tuniso-italien sur l’immigration irrégulière et l’approbation tunisienne de doubler le nombre de déportations forcées à 600 immigrés. Selon le FTDES, cet accord avait reçu l’approbation initiale lors de la visite du ministre italien de l’Intérieur en Tunisie le 27 juillet 2020. Cette approbation de la partie tunisienne avait été renouvelée lors de la visite de la délégation italo-européenne le 17 août dernier, selon ce qui a été publié dans la presse italienne. Il est à noter que le nombre de migrants irréguliers tunisiens arrivés en 2019 en Europe a atteint 3614 Tunisiens contre 5744 Tunisiens en 2018, selon les statistiques du FTDES.