Migration: Le ministre de l’intérieur s’entretient au téléphone avec son homologue italien

Les relations de coopération et les programmes de partenariat entre les ministères de l’intérieur tunisien et italien notamment ans les domaines de la migration et du crime organisé ont été au centre d’un entretien téléphonique, lundi, entre le ministre de l’intérieur Kamel Feki et son homologue italien Matteo Piantedosi.

A cet occasion, les deux responsables ont réaffirmé leur engagement résolu à renforcer davantage ces relations et à les hisser à des palliers supérieurs dans l’intérêt des deux peuples amis « , lit-on dans un communiqué publié par le département.