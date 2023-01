Minassa Lab Demo Day: un labo numérique et créatif qui monte sur scène

Du jeudi 02 au samedi 04 février 2023, l’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille la manifestation Minassa Lab Demo Day, organisée par Minassa, l’incubateur culturel et créatif. Il s’agit d’une exposition immersive qui rassemble une quinzaine de projets créatifs accompagnés par Minassa : de « Shoezy » qui transforme les sneakers en véritable œuvre d’art nomade, les visiteurs peuvent découvrir « Collision » qui fait de l’upcycling des jeans, une autre manière de s’habiller en passant par « Room95 » rassemblant toutes les disciplines de la culture urbaine dans un média engagé porte parole d’une scène hip-hop tunisienne ou encore « Virtual Art Gallery » qui promet de plonger le public dans une visite immersive des galeries d’art en ne bougeant pas de chez soi.

D’autre part, le visiteur peut déambuler dans ce labo numérique et créatif qui monte sur scène entre « Archvalley » qui met en lumière les architectes et leurs projets à travers un magazine et une plateforme digitale , « Aurora Lab » offrant aux musiciens un espace d’expérimentation à travers leur plateforme digitale intuitive, ou encore « Lisssen », une plateforme musicale permettant aux artistes et beatmakers de monétiser leur musique.

» Hykoko » quant à lui fait vivre des expériences artistiques et sensorielles en concevant des événements uniques en son genre. Quant à « Ayyure », il se présente à son tout comme un studio de design de lunettes écologiques et originales conçues à partir de bouchons en plastique recyclés.

Si « Mermez Lab » transforme les déchets papiers en un matériau design modulable, « Ba9chich » permet aux créateurs de contenus digitaux de monétiser leurs audiences et financer leurs projets artistiques et « G.A.S » applique les techniques de développement des jeux vidéos, aux films, et autres contenus audiovisuels afin de créer des effets visuels immersifs.

L’exposition offre l’occasion également de découvrir « Maghazine » qui diffuse une esthétique propre à une culture arabe urbaine à travers les pages de son magazine digital ainsi que « Menapik » la première banque d’images réalisées par et pour des créatifs et artistes tunisiens et « Oss9oli » qui offre un espace d’expression libre aux créateurs de podcasts engagés qui bousculent la société et suscitent des débats.

Outre l’exposition accessible de 11H à 18H tous les jours et le jeudi 2 février jusqu’à 23h30 pour profiter de l’exposition en nocturne, le public pourra assister le jeudi 02 février, à partir de 20h30 à des live shows : concerts de Aurora Music, Wait, DEBO Live set (Vipa official, Dj Riga Zlayet), collectif BeatS5oun (Twinlo, Lunar Haze) et assister à un défilé de Ayyure en collaboration avec House of Alaia.

L’événement est soutenu par l’Institut français de Tunisie qui accueille l’exposition, des installations des entrepreneurs de Minassa Lab.

Minassa Lab est un programme d’accompagnement technique et financier qui vise à soutenir les étudiants et jeunes diplômés dans le lancement de projets culturels et créatifs numériques. Durant cette année écoulée, 100 étudiants et jeunes diplômés ont été initiés à l’entrepreneuriat culturel, et pour 15 d’entre eux, le financement de leur projet a permis notamment la création de leur propre plateforme digitale. Minassa Lab est un projet soutenu par Innov’i – EU4Innovation, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien. Minassa est porté par INCO et soutenu par la Fondation Drosos.

