Ministère de la Santé-Corona : la chicha, vecteur de virus

Le directeur général des soins de santé de base, Chokri Hammouda a appelé, ce mardi 3 mars 2020, les Tunisiens à suivre les consignes d’hygiène et de prendre les mesures nécessaires pour éviter d’éventuelles contaminations par le virus.

Il a évoqué un arsenal de mesures et recommandations sanitaires afin d’éviter la propagation de l’épidémie.Dans une déclaration accordée à Nessma, le directeur général des soins de santé de base a souligné que la chicha provoque la transmission des maladies respiratoires et particulièrement, les virus, tels que la grippe et le coronavirus ou encore la tuberculose.Selon Hammouda, ces règles se basent essentiellement sur l’hygiène : se laver les mains plusieurs fois par jour et particulièrement éviter la chicha ( le narguilé) .

‘’Ceci dit, il n’est pas nécessaire de stocker la nourriture, voire acheter de grandes quantités de médicaments car leur utilisation sans prescription pourrait les exposer à des effets nuisibles”, a-t-il expliqué.