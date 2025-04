Ministère de la santé : Nouvelle unité d’urgence et de réanimation à l’hôpital régional de Ksar Hlal

Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué mercredi l’entrée en activité du service médical mobile d’urgence et de réanimation à l’hôpital régional Haj Ali Soa à Ksar Hlal (gouvernorat de Monastir), dans le but de renforcer le système d’urgence dans cette région.

Cette unité omporte une équipe médicale spécialisée composée de deux médecins et de deux techniciens, dans le but de fournir des interventions rapides pour les cas critiques à Ksar Hlal et dans les régions avoisinantes.

Le lancement de cette unité lundi fait partie du plan du ministère de la santé visant à rapprocher les services de réanimation et d’urgence des citoyens, indique le communiqué, soulignant l’engagement du ministère à fournir des interventions médicales de qualité dans toutes les régions.