Ministère du Commerce : L’huile d’olive en conserve sera disponible en quantités importantes dans les 3 prochains mois

Le directeur général de la concurrence et de la recherche économique au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touati, a confirmé que l’huile d’olive en conserve sera disponible en plus grande quantité pendant les mois de janvier, février et mars.

Touati a déclaré ce lundi 25 décembre 2023, sur Shems FM, que depuis le début des ventes d’huile d’olive ce 15 décembre, 1 500 tonnes ont été distribuées, soulignant qu’il est prévu d’en distribuer 2 000 au cours du mois en cours.

Des travaux sont actuellement en cours pour élargir la base des magasins concernés par la promotion de l’huile d’olive en conserve, a-t-il déclaré, notant qu’elle sera disponible dans les espaces commerciaux et certains espaces privés.

Il a souligné que la vente d’un litre d’huile pour 15 dinars n’est pas un processus rentable pour l’État, mais plutôt un processus d’ajustement du marché et qu’il y a une contribution des structures de l’État pour ajuster le prix.

Touati a, en outre, déclaré que l’État avait décidé de vendre une quantité d’huile d’olive extra vierge en conserve de l’ordre de 10 500 tonnes dans des bouteilles de 1 litre à raison d’un litre par citoyen à un prix différencié.