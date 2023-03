Ministre de l’éducation : vers l’interdiction de la diffusion du feuilleton « Al Fallouja »

Dans des déclarations ? vendredi 24 mars, à Radio Diwan FM, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a qualifié le feuilleton « Fallouja » de farce, notant qu’il a porté préjudice à la famille éducative, aux établissements éducatifs tunisiens ainsi qu’aux familles tunisiennes. Il s’est excusé pour la diffusion de cette série durant le mois de ramadan.

La chaine de télévision tunisienne Al Hiwar Ettounsi a diffusé, jeudi 23 mars, premier jour de ramadan, le premier épisode de ce feuilleton qui a suscité partout une polémique et a été critiqué et rejeté par les syndicats de l’enseignement.

Le ministre de l’éducation a indiqué que son département prendra les mesures nécessaires pour interdire la poursuite de la diffusion de la série, signalant qu’il a effectué, dans ce but, les contacts avec le président de la république et la cheffe du gouvernement en vue de suspendre la diffusion de cette œuvre télévisée « médiocre , contraire aux principes et valeurs morales, et ne reflétant nullement les efforts des éducateurs au service du progrès de la Tunisie et de la formation de la jeunesse tunisienne.