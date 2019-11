Mirel Radoi nouveau sélectionneur de la Roumanie

La Fédération de football de Roumanie a nommé mercredi, Mirel Radoi, nouveau sélectionneur national, en remplacement de Cosmin Contra, qui avait démissionné après avoir échoué à guider les Roumains à l’Euro 2020 via la phase de qualifications, a rapporté L’Equipe.

Lors des éliminatoires de l’Euro 2020, la Roumanie a terminé en 4e et avant dernière position du groupe F, avec 14 points (4 succès, 2 nuls et 4 défaites), devant Iles Féroé et Malte (3 pts) et derrière la Norvège (17pts), la Suède (21pts) et l’Espagne (26 pts).

Radoi (38 ans), ancien défenseur central, était à la tête de la sélection Espoirs roumaine, et aura comme première mission de qualifier les Tricolorii à l’Euro 2020, lors des barrages de la ligue des nations.

Le nouveau sélectionneur a été sélectionné 67 fois, et a remporté trois titres de champion de Roumanie avec le Steaua Bucarest, deux titres d’Arabie saoudite avec Al-Hilal et deux titres des Emirats arabes unis avec Al-Ahli.