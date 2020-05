Mise à l’eau d’un thonier moderne à Mahdia

Le chantier naval italo-tunisien Art Naval (ex Asaro du Maghreb) a procédé, hier à Mahdia à la mise à l’eau de son thonier denier cri »Abderrahim » ; qui mesure 32 mètres de long, 8 mètres de large et pèse 160 tonnes. Il dispose d’une cale de 130 mètres cubes pour la pêche sélective du thon, construite grâce au savoir-faire italien et à l’expérience de 30 ans des constructeurs de navires Asaro à Mazara del Vallo, précise l’agence de presse officielle italienne ANSAmed..

C’est la première fois qu’un thonier de cette dimension est construit », a expliqué Sonia Mosrati, l’administrateur légal d’Art Naval, qui emploie à Mahdia une trentaine de personnes et a déjà construit trois navires de pêche : Djerba (29 mt x 7,20 mt), Rayan, 29 mt x 7,20 mt et Douraid 27 mt x 7 mt. Le secteur de la pêche au thon, dont le premier acheteur est le Japon, est très important en Tunisie et Mahdia dispose de plusieurs entreprises spécialisées dans la production et la mise en conserve du thon. Les pays du Maghreb en général ont des flottes anciennes et obsolètes et leur renouvellement est donc un secteur clé pour l’expansion commerciale. L’inauguration de »Abderrahim » a été possible grâce à Art Naval malgré les difficultés créées par l’urgence coronavirus, ont déclaré les chantiers navals.