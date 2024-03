Les gouverneurs de Mahdia et de Monastir démis de leurs fonctions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, mercredi, de démettre les gouverneurs de Mahdia et de Monastir de leurs fonctions.

Recevant, mercredi au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saïdane et le directeur général de la garde nationale, Houcine Gharbi, le chef de l’Etat a souligné qu’il est inadmissible qu’un gouverneur ou un délégué reste dans son bureau sans effectuer la moindre visite à une des délégation de son gouvernorat ».

Et d’ajouter : « Il est également inadmissible que le gouverneur ne soit pas au courant des coupures d’eau ou d’électricité dans la région où il est le premier responsable du bon fonctionnement des services publics.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a, à cette occasion, réitéré la nécessité de lutter contre la spéculation, la flambée des prix et de renforcer le contrôle sur les circuits de distribution, indique un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce contexte, le président Saïed a invité les citoyens à boycotter les produits dont les prix ont été augmentés par les spéculateurs, en particulier durant le mois du Ramadan.

Le président de la République a souligné que les responsables municipaux doivent « s’acquitter, dans les plus brefs délais, de leur devoirs à l’égard des citoyens ».

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de l’enlèvement, tous les jours, des ordures ménagères par les services municipaux, ajoutant « qu’il est inacceptable de laisser les tas d’ordures dans les rues pendant quatre jours ».

Dans un autre contexte, Kaïs Saïed a mis l’accent sur l’importance du rôle des autorités régionales qui, selon lui, « n’ont pas assumé leurs responsabilités comme l’exige le devoir national ».

