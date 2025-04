Mise en échec d’une tentative de contrebande d’une importante quantité d’or

Les services de la douane à l’aéroport de Monastir ont déjoué une tentative de contrebande d’une importante quantité d’or, sous forme de lingots et de pièces de monnaies en or, d’une valeur globale estimée à 354 mille dinars, d’après un communiqué, publié lundi, par la Direction générale de la Douane.Une passagère tunisienne, qui s’apprêtait à quitter le pays, a dissimulé dans l’une de ses valises 2 lingots d’or et 72 pièces en or, datant du 19èmes siècles, pesant au total 1300 grammes, et ce, sans disposer d’aucun document légal en la matière.Le ministère public a ordonné l’établissement d’un procès-verbal et a transmis l’affaire à la Direction des recherches douanières pour finaliser l’enquête.

