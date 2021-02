Mise en garde contre les risques de consommation de palourdes

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a mis en garde, mercredi, contre les risques de commercialisation et de consommation des palourdes vivantes, de la variété « Ruditapes decussatus », mises en vente actuellement sur les marchés tunisiens. Il a précisé, dans un communiqué qu’il s’agit de produits d’origine inconnue et qui sont pas soumises au contrôle des services vétérinaires.

Tous les citoyens sont appelés à éviter éviter la consommation de cette variété car elle ne répond pas aux conditions sanitaires requises (zones de pêche, traçabilité…), ce qui peut menacer la santé du consommateur, prévient le département de l’Agriculture.

Il a rappelé que la saison de pêche de palourdes 2020-2021 a été suspendue à titre exceptionnel dans le but de préserver le stock et d’assurer son renouvellement, conformément aux exigences de la décision du ministre de l’Agriculture n ° 3500, datant du 16 novembre 2020.

Il a appelé, ainsi, les citoyens à signaler toutes les dépassements liées à la collecte et à la commercialisation de palourdes, en contactant le Commissariat régional de développement agricole le plus proche.

