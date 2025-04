Mise en place d’un système de surveillance du N₂O dans une usine d’acide nitrique en Tunisie

Un système complet de surveillance de l’oxyde nitreux (N₂O) a été installé avec succès, en mars dernier, dans l’usine de production d’acide nitrique exploitée par le Groupe Chimique Tunisien (GCT). Fourni par la société locale Industry Automation Servic – avec des composants des fabricants allemands ABB et DURAG – le système a été financé par le Nitric Acid Climate Action Group. Cette installation représente une étape importante dans les efforts déployés par la Tunisie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel.

L’installation a été réalisée à la suite d’un appel d’offres international et a été accompagnée d’une session de formation technique pour le personnel de l’usine afin d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien de l’équipement.

Le soutien financier de NACAG a été rendu possible après que le gouvernement tunisien a signé la déclaration d’engagement (SoU) en 2018, s’engageant à réduire de manière permanente les émissions de N₂O provenant de la production d’acide nitrique. La Tunisie a notamment été le premier pays à signer la SoU du NACAG, faisant preuve d’un leadership et d’un engagement forts en faveur de l’action climatique mondiale.

Cette réalisation représente une autre étape concrète vers l’intégration de la surveillance des émissions de N₂O dans le système national de transparence climatique de la Tunisie, aligné sur les obligations de déclaration prévues par l’Accord de Paris.

