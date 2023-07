Mise en service au Lac de Tunis du bateau solaire de navette touristique

Radio Diwan FM a suivi, lundi 10 juillet 2023, la cérémonie de mise en service du bateau solaire pour le transport dans la région du Lac de Tunis.

Le projet réalisé dans le cadre de la coopération multilatérale sous l’égide des Nations Unies, avec la participation particulière de la Norvège, consiste en la mise en place d’un bateau solaire pour le transport dans région du lac de Tunis à des fins de démonstration ainsi que la collecte des données sur la faisabilité de la mobilité électrique maritime.

Il s’agit d’une Navette touristique et de transport aquatique exploitant un bateau à énergie électro solaire destiné à effectuer des promenades sur le Lac, desservir les différentes zones des Berges du lac et assurer éventuellement le transport des passagers entre Tunis ville, les lotissements des berges du lac et la zone du Kram – Kheireddine.

Le bateau est un catamaran de 12 m de longueur et de 5 m de larguer construit avec de l’aluminium marine, le poids max chargé est de 13,5 t, dont la fabrication est assurée par la société locale.

Le catamaran est équipé des panneaux PV flexible placés sur le toit, permettant au bateau de s’auto-charger en navigant, ainsi que des moteurs électriques et des batteries de stockage.

Le bateau peut accueillir une trentaine de personnes assises.

Le directeur général de l’Agence nationale de maitrise de l’énergie, Fethi Henchi , s’est félicité du lancement de ce bateau construit à 100% par des entreprises tunisiennes.

De son côté, au nom de la partie norvégienne, Moez Jomâa a signalé que le coût du bateau atteint un million 500 mille dinars dont un million dinars à titre de financement de la part des Nations Unies.

En effet, ce projet entre dans le cadre du programme des Nations Unies « Promouvoir le futur que nous voulons ». L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) avait été sélectionnée pour bénéficier d’un prix destiné à financer les futures activités de renforcement des capacités et les pratiques innovantes en matière d’énergie et du développement durable. Le projet, vise à promouvoir la mobilité maritime électrique à base solaire et à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. Il regroupe l’ANME en plus du centre régional de l’environnement (Hongrie), l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), la Société de Promotion du Lac De Tunis (SPLT), Le Centre Européen pour la femme et la technologie – ECWT (Norvège) et le centre de recherche SINTEF (Norvège).

