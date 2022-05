Mission économique multisectorielle en Libye

En vue de dynamiser les relations de coopération et de partenariat entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues libyens, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre organise en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Tripoli et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture d’Ezzaouia une mission d’Hommes d’Affaires multisectorielle à Tripoli et à Ezzaouia et ce du 8 au 12 mai 2022.

Une dizaine d’entreprises y prendront part. Elles opèrent dans les secteurs du textile-habillement, meuble et ameublement, agroalimentaire, pharmaceutique parapharmaceutique, commerce international et services….

Lau programme de la mission :

Des Forum d’Affaires et de Partenariat Tuniso-Libyen à Tripoli et à Ezzaouia

Des Rencontres Professionnelles B to B avec des prospects Libyens à Tripoli et à Ezzaouia

Des Visites de la Foire Internationale de Tripoli

Des Réunions avec des hauts responsables Libyens

En marge de cette mission, un accord de coopération sera signé entre la CCIC et la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Tripoli.