Mnakbi annonce la suppression de 1200 emplois d’ici trois ans !

Elyes Mnakbi, président directeur général de la compagnie nationale aérienne Tunisair a annoncé, ce jeudi 28 novembre 2019 , la surpression de 1200 d’emplois d’ici trois ans, à savoir 400 emplois par an à partir de janvier 2020.

Il a expliqué dans une déclaration faite à Mosaïque fm, que cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan de réforme pour faire face aux problèmes financiers de Tunisair, assurant que des chiffres records ont été enregistrés en 2018, malgré les conditions économiques difficiles.

Dans le même contexte , Mnakbi a fait savoir que Tunisair a enregistré plus de 3 millions de passagers et 1500 millions de dinars de revenus.

Et de souligner que la compagnie aérienne en question a réalisé des gains de 24 millions de dinars en juillet dernier après la suppression des lignes non rentables et la location d’avions.

“La compagnie nationale a gagné 60 millions de dinars grâce à ces mesures”, a-t-affirmé.