Moderna annonce son vaccin anti-covid efficace à 94,5%

Après le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, et l’institut de recherche russe Gamaleya la semaine dernière, c’est au tour de la biotech américaine Moderna de publier lundi 16 novembre des résultats intermédiaires sur l’efficacité de son candidat-vaccin, qui s’administre en deux injections. Alors que Pfizer se prévalait d’un score impressionnant de 90 % (son concurrent russe, de 92 %), Moderna revendique un pourcentage plus élevé encore : 94,5 %.

Ce résultat a été obtenu au cours des essais de phase 3, la dernière étape de tests cliniques avant la mise sur le marché. Cette étude, qui vise à mesurer l’efficacité et la sécurité du vaccin, a été réalisée sur plus de 30 000 participants aux Etats-Unis, dont 42 % font partie de populations à risques (personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant un facteur de risque). La moitié des 30 000 volontaires a reçu deux doses de vaccin (la deuxième dose a été administrée 28 jours après la première), l’autre des doses de placebo, sans que ni les uns ni les autres ne sachent à quel « bras » de l’expérience ils appartenaient.