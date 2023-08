Mohamed Abbou invite l’opposition à s’unir en prévision des élections présidentielles

L’avocat et homme politique tunisien, Mohamed Abbou, a affirmé aujourd’hui 28 août 2023, dans ne déclaration sur les d’Express FM, que le pays vit une situation tragique.

Ila souligné que l’objectif à ce stade particulier est de revenir à une scène démocratique réelle et saine et non de parler de financement étranger et de chantage sur les hommes d’affaires.

En outre, il a appelé à un sursaut de la société tunisienne et à travailler main dans la main avec les institutions de l’Etat et les partis politiques.

Il a expliqué que Kais Saied ne voulait pas organiser d’élections présidentielles lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas céder le pouvoir à des non-patriotes.

L’ancien ministre a également souligné que ce qui a nui au pays, ce ne sont pas les constitutions ou la loi électorale, appelant le peuple à se réveiller et à être plus conscient.

Par ailleurs, il a affirmé qu’il y a de l’espoir en Tunisie, qui ne peut être qu’un État de droit et d’institutions, soulignant que l’objectif est d’être un Etat fort sans préjudice des droits et libertés, et indiquant clairement qu’il n’est pas intéressé à se présenter aux prochaines élections.

Abbou a exprimé son désir que les partis d’opposition jouent un rôle dans le changement de la situation, notant que cela nécessite beaucoup de rationalité et beaucoup de courage.