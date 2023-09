Mohamed Dhaouafi, le Tunisien qui fabrique des prothèses bioniques

Bionics est une start-up technologique de Sousse qui produit des prothèses de bras abordables. L’entreprise a finalisé son prototype et vise à vendre au moins 30 de ces produits innovants d’ici la fin de l’année 2023. L’entreprise est le fruit du travail de Mohamed Dhaouafi, un ingénieur en électronique et entrepreneur de 31 ans qui s’est donné pour mission de rendre les prothèses plus abordables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Alors qu’il travaillait sur son projet de fin d’études universitaires, Mohamed a appris que les prothèses étaient inaccessibles à la majorité des tunisiens souffrant d’amputation, en raison de leur prix élevé à l’importation. Pour remédier à cette situation, il a cherché à mettre au point des prothèses bioniques fabriquées à 100 % en Tunisie, capables de répondre à leurs besoins à un prix abordable.

Après six ans de travail, ses prothèses devraient être commercialisées avant la fin de l’année à partir de 5 000 dollars, soit le prix le plus bas du marché. Pour aider l’entreprise à commencer à vendre ces produits, et travaille actuellement, avec l’USAID à mettre en œuvre les normes internationales de gestion de la qualité