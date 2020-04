Mohamed Hamdi: Nous veillerons pour assurer la réussite des examens nationaux

Le ministre de l’éducation nationale, Mohamed Hamdi a déclaré lors de la séance d’audition au sein de l’ARP tenue ce mercredi 15 avril 2020 que l’alternative d’une année blanche ou l’annulation des examens nationaux ne se posent pas ajoutant que le souci principal est la santé de l’élève et en second lieu veiller à préserver la valeur des examens et leur crédibilité.

Hamdi a ajouté que le ministère tient à la réussite des examens nationaux, baccalauréat, neuvième et sixième primaire, rapporte Mosaique fm.