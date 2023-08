Mohamed Jamali : « Une situation fragile qui se détériore de jour en jour »

Le président du groupement professionnel des boulangeries modernes, Mohamed Jamali, a déclaré ce vendredi 18 août 2023, sur les ondes d’Express Fm, que le sit-in prévu lundi prochain intervient dans le contexte de la suspension du travail, « à la lumière d’une situation fragile et dégradée, et d’une situation sociale difficile ».

« Le premier sit-in a été annulé et ce, après la rencontre avec la ministre du Commerce dans l’espoir de trouver des solutions ; toutefois, après deux semaines, nous ne sommes pas parvenus à un résultat, nous dictant l’obligation de manifester pour défendre nos travailleurs ».

Jamali a expliqué qu’il y a un problème d’approvisionnement en matières premières depuis 6 mois, ce qui s’est traduit par un manque de régularité dans le travail.

Il a souligné que la suspension des travaux était obligatoire et non facultative, déclarant : « Le ministère du Commerce nous a empêchés de fournir de la farine et de la semoule, nous exigeons donc des solutions pour y remédier. »

Il a expliqué que la vente de la baguette à 250 millimètres est due au coût élevé, soulignant « l’état de congestion dans les régions, où les propriétaires de boulangeries sont menacés de faillite et d’emprisonnement ».

« Nous avons le droit de protester à la lumière d’une situation dangereuse qui menace plus de 18 mille emplois directs », a déclaré Jamali, ajoutant: « Nous reconnaissons les difficultés d’importation de blé à la lumière de la pénurie mondiale de matériel, mais il y a des parties qui veulent exclure le système de boulangerie moderne. »