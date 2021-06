Mohamed Rejeb, nouveau PDG de l’Office de l’aviation civile et des aéroports

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, lundi, la nomination de Mohamed Rejeb au poste de Président directeur général de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).



Le nouveau PDG de l’OACA est ingénieur en génie industriel de l’Ecole d’ingénieurs de Tunis (1992) et est titulaire d’un mastère spécialisé en exploitation aéronautique de l’Ecole de l’aviation civile de Toulouse (1993). Il occupait jusqu’à sa nomination, le poste de consultant spécialisé en sécurité aérienne à la direction générale de l’OACA, selon le ministère.

- Publicité-