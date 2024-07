Le PDG de Tunisair placé en garde à vue

Le PDG de la compagnie aérienne Tunisair a été placé en garde à vue en relation avec le dossier de l’affaire du secrétaire général du syndicat de Tunisair, Najmeddine Mezoughi. Le PDG de Tunisair doit comparaître aujourd’hui, mercredi, devant le ministère public, selon les déclarations du porte-parole du tribunal de première instance de Tunis à Mosaïque FM.

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a autorisé les agents de la sous-direction des affaires criminelles d’El Gorjani à prolonger de 48 heures la garde à vue du secrétaire général du syndicat de Tunisair, Najmeddine Mezoughi.

Il convient de noter que le ministère public du tribunal de première instance de Tunis avait ordonné la détention de Najmeddine Mezoughi après son arrestation à l’un des points de passage frontaliers, en raison de son inclusion dans la liste des personnes recherchées, sur ordre du ministère public, pour des poursuites liées à la falsification de diplômes, à l’établissement d’un lieu pour la prostitution et l’intermédiation, ainsi qu’à la corruption via la perception de sommes d’argent pour intervenir dans les recrutements et les promotions au sein de la compagnie aérienne Tunisair.