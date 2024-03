Moins du quart des demandes de visa pour la France rejetées

Le taux de délivrance pour les Tunisiens de visas pour la France dépasse les 75% des demandes, selon le directeur général des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, expliquant que les rejets sont souvent liés à des dossiers incomplets ou à la présence de documents falsifiés. « En tout cas, le taux de refus par les autorités consulaires françaises figure parmi les plus bas, comparé aux pays voisins », a-t-il souligné, cité par Mosaïque fm.

Aussi parle-t-on d’une « avancée significative dans la diminution des files d’attente, fréquemment constatées devant les ambassades étrangères à Tunis et ce, grâce au traitement électronique des demandes », comme l’indique, pour sa part, la Commission du tourisme, de la culture et des services de l’ARP..

L’inauguration d’un nouveau centre pour la société TLS à Tunis repose offre une prestation de services des plus élevées, répondant aux normes internationales. L’objectif est de préserver la dignité du citoyen tunisien, assure-t-on.

